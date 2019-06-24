Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Plasschaert ile Irak'ın yeniden imarı meselesini ele aldıklarını belirterek "Kerkük ve çözüm bekleyen konularda desteğimizi vurguladık." ifadesini kullandı.
Guterres, geçen yıl Hollandalı Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve UNAMI Başkanı olarak atamıştı.
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri