Çavuşoğlu BM Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü

Çavuşoğlu BM Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü

Çavuşoğlu BM Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü(Tür: Ankara)

Çavuşoğlu BM Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü
(Tür: Ankara)

Kaynak: DHA
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