Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü - Haberler
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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşarak, "BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisiyle Suriye'deki Anayasa Komitesi sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik" dedi.


Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Suriye, Politika, Güncel, Haberler

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