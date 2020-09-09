Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif ile görüştü
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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif ile görüştü
09.09.2020 20:55 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti turu kapsamında geldiği Mali'nin başkenti Bamako'da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, eski Çad Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Annadif ile Mali'deki geçiş sürecini görüştüğünü belirterek, "BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek. Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Mali ziyareti çerçevesinde Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS/CEDAO) ve Afrika Birliği temsilcileri ile de siyasi geçiş süreci, ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konularda görüşmeler yapması öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Mali ziyaretinin ardından 10-11 Eylül'de Gine Bissau ve Senegal'de çeşitli temaslarda bulunacak. - BAMAKO

Kaynak: İHA

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