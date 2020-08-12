Çavuşoğlu, BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ile görevi devralmak üzere New York'a seyahatinden önce genel kurul hazırlıklarını görüştük. Volkan ağabeyin tecrübesiyle BM'de fark yaratacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA