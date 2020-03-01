Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti
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Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığı onaylanan eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

01.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:30
Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığı onaylanan eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi 'ı tebrik etti.

Çavuşoğlu, Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığını Twitter'dan değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday gösterdiğimiz Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına adaylığı onaylandı, haziranda ilan edilecek. İlk defa bir Türk'ün üstleneceği bu önemli görev için Volkan Ağabey'i gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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