Çavuşoğlu-Blok Ortak Basın Toplantısı

AMSTERDAM/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda Hollanda ile birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek, "Terörle mücadele, sadece Türkiye ve Hollanda'nın değil, bölgemizin ve AB'nin ortak sorunu." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın 7. toplantısının ardından Amsterdam'da Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda'daki temasları kapsamında, Türk ve Hollandalı iş insanlarıyla bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve kendilerine Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı reform paketinden bahsettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Blok ile görüşmelerinde konsolosluk işleri, terörle mücadele gibi ortak çıkarları ilgilendiren farklı alanlardaki birçok konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleşmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda belirlenen yol haritası çerçevesinde çok sayıda temasları olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, konferansın düzenlenmesinin yeni fikirlerle beraber ilişkileri geliştirmenin karşılıklı irade ve arzunun yansıması olduğunu kaydederek, "Her konuda hemfikir olmasak da her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için bundan sonra da çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda Hollanda Başbakanı Mark Rutte'un uygun bir tarihte Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

AB ile ilişkiler

Çavuşoğlu, Türkiye ve AB ilişkilerini de ele aldıklarını belirterek, "Türkiye kendi ödevini yapmalı ancak Türkiye, herhangi bir siyasi engele ve çifte standarda karşı." şeklinde konuştu.

Öte yandan Avrupa Parlamentosundaki (AP) kutuplaşma ve aşırı sağın yükselişinin sadece Türkiye için değil diğer aday ülkeleri de endişelendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yine de birlikte çalışabileceğimiz birçok alan var. Göç bunlardan biri." dedi.

Çavuşoğlu, göçle mücadele konusunda Hollanda yönetiminin çabalarını takdir ettiklerini söyledi. Türkiye'nin göç konusunda AB'den beklentilerinin devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu konuda iş birliğine devam etmek gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi de karşılıklı fayda sağlayacak bir konu." ifadesini kullandı.

"Hukukun üstünlüğü yalnızca Türkiye için değil AB ülkeleri için de önemli"

"Hukukun üstünlüğü yalnızca Türkiye için değil AB ülkeleri için de önemli." şeklinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin seçimlerden sonra yargı reformu başta olmak üzere reformlara odaklandığını söyledi. Çavuşoğlu, AB ve Avrupa Konseyi ile de bu kapsamda temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir dönüşüm ve reform süreci geçirdiğini belirterek, "Ancak Türkiye, 2013'te yaşananlar, darbe girişimi, terörün yanı sıra komşu ülkelerdeki durumlardan çok çekti. Bu nedenle Türkiye'ye istikrar getirmek için bazı önlemler almak durumunda kaldık. Şu anda Türkiye'de ekonomik ve demokratik reformlarla istikrarı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticari ilişkiler

Çavuşoğlu, Hollanda ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, "Türkiye'deki Hollandalı yatırım 2002 ve 2019 arasında yaklaşık 25 milyar dolara ulaştı." dedi.

İkili ilişkilerde sorunların yaşandığı 2 yılda dahi Hollanda'nın Türkiye'deki yatırımlarının yükseldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Hollanda'nın Türkiye'de en çok yatırım yapan ülke olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Hollanda'daki Türk yatırımının da yaklaşık 13 milyar dolara yükseldiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, "Hem ülkelerimizde karşılıklı yatırımları artırmak hem de ticaret hacmimizi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da radikalleşen bir tek Türk bile yoktur"

Çavuşoğlu, Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun 11 Mart 2017'den sonra ayrımcılığa uğradığını düşünmesiyle ilgili konuyu gerekli mercilerle görüştüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuyu Hollanda hükümetinin ciddiyetle ele aldığını görüyoruz. O şikayetlerin azalmaya başladığını da görüyoruz ancak şunu söylemem gerekir ki burada yaşayan, çoğu Hollanda vatandaşlığı bulunan Türk toplumu, iki ülkeyi benimsemiş bir toplumdur ve buraya entegrasyonu konusunda da hiçbir problem görmüyoruz. Özellikle Türklerin yaşadıkları ülkelere entegrasyonunu teşvik ediyoruz."

Çavuşoğlu, farklı ülkelerde yaşayan Türk toplumlarıyla İslam'ın doğru öğretilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını dile getirerek, "O nedenledir ki sadece Hollanda'da değil, Avrupa'da radikalleşen bir tek Türk bile yoktur." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Parlamentosunda Türk kökenli milletvekillerinin olmasının burada yaşayan Türklerin entegrasyonunun bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Hollanda'da eğitim veren Türkçe okulları

Çavuşoğlu, Hollanda'da Türkçe eğitim veren hafta sonu okullarıyla ilgili soruya ilişkin, "Burada yaşayan Türklerin çocukları kamu okullarında Türkçe öğrenemiyor. Hollanda okullarında 5 gün Hollanda müfredatına göre eğitim alıyorlar ve bu entegrasyon için iyi bir şey." dedi. Buradaki Türklerin daha iyi bir Türkçe eğitimine ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu nedenle bu okulları tercih ettiklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu okulların Hollandalı yetkililerce takip edildiğini ve Hollanda yasalarına uygun bir şekilde eğitim verdiklerini anlatarak, "Ana dili öğrenmek entegrasyona karşı bir şey değil. Aksine bunu cesaretlendirmemiz lazım." dedi.

Terörle mücadele

Çavuşoğlu, Hollanda'dan terörle mücadele konusunda beklentileri olduğunu belirterek, "Uyuşturucu kaçakçılığı yapan PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin Hollanda'yı merkez olarak kullanmalarına izin vermemeliyiz."ifadesini kullandı.

"Terörle mücadele, sadece Türkiye ve Hollanda'nın değil, bölgemizin ve AB'nin ortak sorunu." diyen Çavuşoğlu, bu nedenle birlikte çalışmaya devam etmek gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'da faaliyet gösteren bazı PKK ve FETÖ destekçileri olduğunu belirterek, Hollanda'dan bazı teröristlerin mal varlıklarını dondurmalarını talep ettiklerini söyledi. Bazılarının Hollandalı yetkililerce mal varlıklarının çoktan dondurulduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

"DEAŞ'ın bile sembollerini Hollanda'da gösterebildiklerini duymak ilginç"

Çavuşoğlu, öte yandan Hollanda'nın terör örgütlerinin sembollerini yasaklayan bir yasaya sahip olmadığına dikkati çekerek, "DEAŞ'ın bile sembollerini Hollanda'da gösterebildiklerini duymak ilginç. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmak istemem ama bence bu terör örgütlerine ve sembollerine karşı daha uyanık olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "PKK aslında Hollanda'yı Irak'ın kuzeyinden yaptıkları uyuşturucu kaçakçılığı için merkez olarak kullanmaya çalışıyor. Bu akışı durdurmak için de birlikte çalışmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'de terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hollanda vatandaşlarıyla ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu, bunun siyasi bir mesele olmadığını tamamıyla yargının konusu olduğunu söyledi.

(Bitti)

Kaynak: AA