Çavuşoğlu: "Bizim İttifakımız Sırtını Kandil'e Dayayanlarla Değildir"
- Cenaze Hizmetleri Binası açılış töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cenaze Hizmetleri Binası açılış törenine katıldı.
- Cenaze Hizmetleri Binası açılış töreni
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cenaze Hizmetleri Binası açılış törenine katıldı.
Kaynak: AA