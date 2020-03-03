Çavuşoğlu: "Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var"
Toplantının yapıldığı salon Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşması Çavuşoğlu ve Raab'ın tokalaşması ve salondan ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın...
03.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:14
Toplantının yapıldığı salon
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşması
Çavuşoğlu ve Raab'ın tokalaşması ve salondan ayrılması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA