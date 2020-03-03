Çavuşoğlu: "Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var"
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Çavuşoğlu: "Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var"

Toplantının yapıldığı salon Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşması Çavuşoğlu ve Raab'ın tokalaşması ve salondan ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın...

03.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:14
Çavuşoğlu:

Toplantının yapıldığı salon

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşması

Çavuşoğlu ve Raab'ın tokalaşması ve salondan ayrılması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var"
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