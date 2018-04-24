Çavuşoğlu: "Bizim Avrupa Ülkelerinden Taleplerimiz Bize Pozitif Ayrımcılık Yapması Değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları sırasında basına yaptığı açıklamada, "Bizim Avrupa ülkelerinden taleplerimiz bize pozitif ayrımcılık yapması değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD temasları sırasında basına verdiği açıklamada, ABD'de yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. 'Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi' konferansına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu vesile ile genel sekreter ile görüştük, ayrıca Almanya'nın, Belçika'nın, Moldova'nın Maldivler'in ve başka ülkelerin dışişleri bakanları ile ikili görüşmelerimiz oldu" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmeye değinen Çavuşoğlu, "Almanya gibi bir ülkeyle her zaman dostane ilişkiler kurmak isteriz, Bu ilişkileri güçlendirmek isteriz. Bunun içinde her zaman olumlu adımlar atıyoruz. Ama karşı taraftarda aynı anlayış olması gerekiyor ve Türkiye'ye saygı duymaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'daki ülkelerce iç politika malzemesi yapılmaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Bizim Avrupa ülkelerinden ya da Avrupa Birliğinden beklentimiz, ya da taleplerimiz bize pozitif ayrımcılık yapması değil" ifadelerini kullandı.

"Birbirimiz hakkında konuşacağımıza birbirimiz ile konuşalım"

Bir önceki Almanya Dışişleri Bakanı ile bu yönde başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Heiko Maas ile de dün iyi bir görüşme yaptık, atmamamız gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Türkiye'de yapılacak erken seçim ile alakalı açıklamalarına değinen Çavuşoğlu, "Seçimlerle ilgili kamuoyunda rahatsızlık yaratabilecek açıklamalar yapılmaması gerektiğini söyledik. Hep diyoruz ya birbirimiz hakkında konuşacağımıza birbirimiz ile konuşalım" dedi.

Avrupa'daki Türk vatandaşlarının bu seçimde de oy kullanacaklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Onları rahatsız eden açıklamalardan ve faaliyetlerden de herkesin uzak durması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bizim hiç kimse ile bir derdimiz yok"

Avusturya Dışişleri Bakanı ile birkaç gün önce, Türkiye'nin Avusturya'ya yönelik yaptığı açıklamalar hakkında yaptığı telefon konuşmasına değinen Çavuşoğlu, "Durup dururken, Türkiye'den bir Avrupa ülkesine veya başka bir ülkeye yönelik bir açıklama olmaz. Bizim hiç kimse ile bir derdimiz yok. Fakat Avusturya'dan ya da başka bir ülkeden açıklamalar geldiği zaman biz ona cevap veririz" dedi.

Siyasetçi olarak vatandaşları rahatsız edecek tüm açıklamalara cevap vermek zorunda olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Seçimle ilgili asıl Başbakanınız konuşmayı bıraksın ki biz de cevap vermek durumunda kalmayalım dedik" şeklinde konuştu. - NEW YORK