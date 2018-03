Çavuşoğlu: "Bize Atılan Her İftira Her İtham Yapışmaz. Terörist Odakları ve Onların Yandaşları,...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu asker uğurlama törenine katıldı. Askerleri halaylarla uğurlayan Çavuşoğlu: "Bize atılan her iftira her itham yapışmaz. Terörist odakları ve onların yandaşları, askerimizin katliam yapıp, sivilleri vurduğunu söylediler. Ne oldu, yapıştı mı? Yapışmaz. O ancak sizin geçmişinize yapışır ve size yakışır" dedi.

Çavuşoğlu, Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen 31 askerin Demirtaş Mahallesindeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'deki asker uğurlama törenlerinin eşi benzeri olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Hiç bir millet yok ki askere giderken, vatan nöbeti tutmak üzere yola çıkarken, bunu bir düğüne dönüştürsün ve adeta bir düğün havasıyla, halaylarla onu askere göndersin. Eğer vatan varsa özgürlük var, hürriyet var, her şey var. Biz de vatan söz konusu olunca her şey durur. Biz de bayrak söz konusu olunca dünya durur. Biz de namus mukaddesat söz konusu olunca her şey biter. Böyle bir millet dünya üstüne gelmedi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin de Türk milletinin büyük bir duruş gösterdiğini ifade ederek, "Bu milleti teslim almaya, bu ülkeyi diz çöktürmeye ve uluslararası emperyalistlere peşkeş çekmeye çalışan bir hainler güruhu bu milletin karşısına kendisine milletinin savunması için, ülkenin bekası için teslim edilen topu tüfeğiyle onun karşısına geçip bombalarla mermilerle nişan aldı. Bu milletin evlatları tankın da önünde siper oldu, üzerinden geçen savaş uçağına da yumruk salladı. Bunun başka bir örneği yok."

"Biz gittiğimiz yere adaleti götürürüz"

Çavuşoğlu, Zeytin Dalı harekatıyla beraber söz konusu bölgenin 20 Ocak'ta başlayan operasyonlarla beraber teröristlerden temizlenmiş ve arındırılmış durumda olduğunu dile getirdi.

Operasyonlara başlarken kendilerine "Afrin'e gitmeyin", "ne işiniz var orada?" gibi söylemler yönetildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri çıkıp bizim 5 yıl önce söylediğimiz güvenli bölgeyi oluşturalım diye bize söylediler. Askerimiz gücüyle, kudretiyle, aklıyla, stralejisiyle başta başkomutanımız sayın Cumhurbaşkanımız olmak suretiyle bölgemizi bunlardan temizledi mi? Temizledi elhamdülillah. Oraya askerlerimiz gidince üzerine sevinç çığlıklarıyla koşan kadınların, çocukların muhattabı oluyor. Bize atılan her iftira her itham yapışmaz. Terörist odakları ve onların yandaşları, askerimizin katliam yapıp, sivilleri vurduğunu söylediler. Ne oldu yapıştı mı? Yapışmaz. O ancak sizin geçmişinize yapışır ve size yakışır. Biz gittiğimiz yere adaleti götürürüz, gittiğimiz yeri teröristlerden arındırırız ve orada adaletle bulunuruz."

"Yüz yıl öncesinin öcünü almaya çalışıyorlar"

Türkiye'nin 40 yıldır çeşitli mücadeleler verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"40 yıldan beri bu ülke bir mücadele veriyor. Aramıza dökülen nifak tohumlarıyla beraber ülkemizin insanlarını birbirine kırdırmaya çalışanlar hep bir taşeron kullandılar. Yüz yıl öncesinin öcünü almaya çalışıyorlar. Bizim geçmişte ecdadımızın öcünü almaya çalışıyorlar. Müttefik bildiklerimiz bugün tırlar dolusu silahları teröristlere teslim ediyor. Halbuki o silahları bize parasıyla vermiyorlar. 'Benim teröristim', 'senin teröristin' yaklaşımıyla beraber teröristler arasında ayrımcılığa tabi tutuluyorlar. Ne olursa olsun bizim istikametimiz hak yolundadır. Onunu için mutlaka başaracağız. Bugün değilse yarın yarın değilse ondan sonraki gün. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım."

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Öte yandan, halay çeken asker adaylarının talebi üzerine Çavuşoğlu da halaya katılıp, oynadı. - BURSA