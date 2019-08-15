Çavuşoğlu: "Biz terörün her türlüsüne karşıyız"

Çavuşoğlu: "Biz terörün her türlüsüne karşıyız"

İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

15.08.2019 15:43
Çavuşoğlu:

İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -1-

Kaynak: AA
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