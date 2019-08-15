Çavuşoğlu: "Biz terörün her türlüsüne karşıyız"
İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi.
15.08.2019 15:43
İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -1-
Kaynak: AA