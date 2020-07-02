Çavuşoğlu: "Biz güvenli bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
02.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Kaynak: AA