Çavuşoğlu: "Biz Fransa değiliz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

" Bazıları bu operasyon işgale dönmesin diyor.. Hiç merak etmesinler biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler ve orada sömürenlerde Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar, düşünüyorlar. Bunların işte biz, geçmişini çok iyi biliriz."

"Dün Süryaniler Kongresi Başkanının açıklamasını gördünüz. Oradaki tüm Hristiyan çocuklarını alıyorlar zorla Türk ordusunun karşısına, ÖSO'nun karşısına dikiyorlar. Adeta canlı kalkan."

"Bize yönelik oluşan, oluşturulan tehditler desteklenen tehditleri nerede olursa olsun bertaraf edeceğiz. Kim olursa olsun, arkasında kim olursa olsun bize yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu yok ederiz."

"Bizim yaptığımız operasyon sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdidi yok etme değildir, Suriye'ye huzuru getirecek, istikrarı, barışı getirecek, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur.

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Bazıları işte bu işgale dönmesinmiş. Hiç merak etmesinler biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler ve orada sömürenlerde Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar, düşünüyorlar. Bunların işte biz, geçmişini çok iyi biliriz." dedi.Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Süryani Kongresi başkanını açıklamalarına da dikkat çekerek "Dün Süryaniler Kongresi Başkanının açıklamasını gördünüz. Oradaki tüm Hristiyan çocuklarını alıyorlar zorla Türk ordusunun karşısına, ÖSO'nun karşısına dikiyorlar. Adeta canlı kalkan." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Manavgat Belediyesi ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasıtarafından düzenlenen,'Ne Ararsan Manavgat'ta Var' Ticaret Fuarı'na katıldı.

Başarı tesadüf olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu,büyümenin, istikrarın, sürdürülebilmesinin hiç tesadüf olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin her zamankiden çok daha fazla güçlü olmasını isteyen Çavuşoğlu," Türkiye büyüyecek, önümüze çıkan engelleri bir bir aşacağız, zincirleri kıracağız. Karşımıza çıkan engelleri yok edeceğiz. Bize yönelik oluşan, oluşturulan tehditler desteklenen tehditleri nerede olursa olsun bertaraf edeceğiz. Kim olursa olsun, arkasında kim olursa olsun bize yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu yok ederiz. Önce uyarırız, dinlemezlerse inlerine gömeriz, tepelerine gömeriz. Bugün yaptığımız gibi. Anadolu topraklarında, dağlarında inlerinde terörist gömüyorsak, Afrin'de ki hainlerinde tepesine biniyoruz havadan karadan. Çünkü bize yönelik bir tehdit var, çünkü orada teröristler var."dedi.

"Hristiyan çocuklarını alıyorlar zorla Türk ordusunun karşısına, ÖSO'nun karşısına dikiyorlar. Adeta canlı kalkan."

Afrin'de DAEŞ,YPG,PKK'nın ele kol kola verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Dün Süryaniler Kongresi Başkanının açıklamasını gördünüz. Oradaki tüm Hrıstiyan çocuklarını alıyorlar zorla Türk ordusunun karşısına, ÖSO'nun karşısına dikiyorlar. Adeta canlı kalkan. Bunlar çocuk. Ne diyor, 'Bizim mallarımızı ve mülklerimizi elimizden alıyor YPG' diyor. Biz Türkiye olarak bunu söylediğimizde kulak asmıyor. Biz ayrım yapmıyoruz vatandaşlarımıza. Bunlar Hristiyan, bizim vatandaşlarımız kardeşlerimiz. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde Süryani var ama Suriye'de daha çok var. Niye duymuyorsunuz bunun feryatlarını. Hani insan hakları konusunda hassastınız. Hani bire bir operasyona karşı değiliz ama insani konularda hassasız, sizde hassas olun diye cürret göstererek bize ders vermeye çalışıyorsunuz. Neden bunlara sessiz kalıyorsunuz. Bir de diyor ki YPG, Fırat'ın doğusundan DAEŞ'lileri buraya getirdi, daha öncede hapiste tuttuğu DAEŞ'lileri serbest bıraktı şimdi Türkiye'ye karşı beraber saldırıyorlar diyor. Bunu diyen Dünya Süryaniler Kongresi Başkanı ve Suriye'deki Süryanilerden aldığımız bilgiyi paylaşıyoruz diyor. Bizim yaptığımız operasyon sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdidi yok etme değildir, Suriye'ye huzuru getirecek, istikrarı, barışı getirecek, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur."ifadelerine yer verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bazıları işte bu işgale dönmesinmiş. Hiç merak etmesinler biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler ve orada sömürenlerde Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar, düşünüyorlar. Bunların işte biz, geçmişini çok iyi biliriz. Geçmişte nasıl sömürgeci olduklarını biliyoruz. Şimdi Afrika'ya gittiğimiz zaman Afrika ülkelerinin liderleri bize söylüyor. Daha önce gelenlerden farklısınız siz diyorlar. Siz insan gibi geliyorsunuz, bize de insan gibi muamele ediyorsunuz, bizden bir şey istemiyorsunuz, tam tersi sizin için ne yapabiliriz diye soruyorsunuz, biz buna alışık değiliz" diyorlar."

Dünyada insani yardımda 2016 yılının rakamları göre Türkiye'nin ikinci olduğunu ifade eden Çavuşoğlu,"ABD 6.3 milyar dolar, Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolar harcamış. 17 sene önce IMF'nin kapısında 1 milyar dolar için bekleyen bir Türkiye, artık 1 yılda dünya insanlığı için 6 milyar dolar harcayabilen ülke haline geldi. Bu Türk milletinin vicdanın yansımasıdır. Mili gelire göre dünyada birinciyiz. Biz en yakın ülkeyi ikiye katlamışız. Bu konularda, bu kadar hassas olan ülkeye insani konularda hatırlatma yapmaları gerçekten traji komik bir durum. Hele hele bu konularda karnesi çok kötü olan tarihi karanlık olan ülkeleri liderlerinin Türkiye'ye Türk milletine böyle hatırlatma da bulunmalarını biz hakaret sayarız ve reddediyoruz. Bizim amacımız, hedefimiz bellidir. Sonuna kadar gideceğiz,bitinceye kadar gideceğiz. Bu hainler Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. 2 gün önce 17 yaşındaki kızımı şehit oldu. Bugün yine Kilis'e roket attılar niye bunları görmezden geliyorsunuz, neden burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz. İlla hakkını savunabilmek için terörist mi olmak gerekir. Neden teröristlerin haklarını savunuyorsunuz. Neden hep darbecilerin teröristlerin haklarını savunmak durumunda kalıyorsunuz. Bunun tek bir izahı var, Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı İslam düşmanlığı ve kıskançlık fesatlık, başka izahı yok."diye konuştu.