Çavuşoğlu: "Birliğimizi, Beraberliğimizi Kıskanıp da Nifak Sokmaya Çalışanlar Var, Onlara Prim...
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi -Salondan detaylar -Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, AK Parti İlçe Teşkilat Toplantısı'nda konuştu.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
-Salondan detaylar
-Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, AK Parti İlçe Teşkilat Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA