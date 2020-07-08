Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk Büyükelçiliği'nde kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk Büyükelçiliği'nde kabul etti. Kaynak: DHA