Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk Büyükelçiliği'nde kabul etti.
08.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk Büyükelçiliği'nde kabul etti.
Kaynak: DHA