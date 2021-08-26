Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ve ikili ilişkilerimizi ele almıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı