Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ve ikili ilişkilerimizi ele almıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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