Çavuşoğlu: "Bir an önce ateşkes ve başarıyla sonuçlanacak bir siyasi süreç için ne yapılması...
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Çavuşoğlu: "Bir an önce ateşkes ve başarıyla sonuçlanacak bir siyasi süreç için ne yapılması...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

11.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:51
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı 'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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: Çavuşoğlu: "Bir an önce ateşkes ve başarıyla sonuçlanacak bir siyasi süreç için ne yapılması...
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