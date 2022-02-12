Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makei ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.