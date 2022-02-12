Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile telefonda görüştü - Haberler
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Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile telefonda görüştü

AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makei ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Belarus, Güncel, Haberler

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