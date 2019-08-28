Çavuşoğlu: "Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz"

28.08.2019 15:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Belaruslu mevkidaşı Makei'nin daveti üzerine Minsk'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın karşılıklı ziyaretleri ve görüşmelerinden sonra belirledikleri hedefler doğrultusunda ilişkilerimizi daha da geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Bugünkü toplantılarımızda, ikili ilişkilerimizin içinde olan ve daha da geliştirebileceğimiz alanlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Uluslararası alanda Türkiye ve Belarus arasındaki iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi birbirimizi nasıl destekleyebileceğimizi de değerlendirdik. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Ticaret Ortak Çalışma Grubu'nu oluşturduk. Hedeflerimize ticaret hacmi olarak ulaşırken ticaretimizin daha dengeli olması için atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Şuanda Türkiye lehine olan bir açık var. Bu açığın dengelenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"DAHA FAZLA TÜRK YATIRIMI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Dün akşam Belarus'ta yatırım yapan Türk firmaların temsilcileriyle görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Burada olmaktan mutlular, daha fazla Türk yatırımı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İki ülke arasında turist sayısının da arttığını memnuniyetle görüyoruz. Ama potansiyelin gerisindeyiz, bunun için birlikte çalışacağız. Özellikle de hem Türk Hava Yollarının (THY) hem de Belavia'nın uçuş ve uçtukları destinasyon sayısını artırmamız gerekiyor. Bugün bu konuda da verimli bir toplantı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"BELARUS'UN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ" Savunma sanayisi başta olmak üzere, birlikte karşılıklı çıkar temelinde çalışılabilecek alanları da gözden geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Kültür ve eğitim alanındaki ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Diğer taraftan uluslararası örgütler nezdinde işbirliğimize başta vurgu yapmıştım. Biz Türkiye olarak Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden ne geliyorsa onu yapmaya hazırız" diye konuştu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi gibi örgütlere ilişkin, buna benzer bölgesel ve uluslararası konularda değerlendirmelerde de bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, "İki ülke olarak uluslararası terörizme karşı savaş açtık. Lukaşenko'nun zor ve kritik zamanlarda Türkiye'ye verdiği desteği, Türkiye ile olan dayanışmasını bizim ve halkımızın unutması mümkün değildir. Bunun için bir kere daha çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"TİCARET ORTAK ÇALIŞMA GRUBU EYLÜL AYINDA İLK TOPLANTISINI YAPACAK" Ticaretin dengelemesinin ve arttırılmasının hedeflendiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Belarus ile lehimize olan bu ticaret açığından mutlu değiliz. Dengeli olması daha sürdürülebilirdir ve daha sağlıklı bir ticaret olur. Bu amaçla cumhurbaşkanlarımızın kararıyla Ticaret Ortak Çalışma Grubu'nu oluşturduk. Eylül ayında bu çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bugün de arkadaşlarımıza talimat verdik. Bu çalışma grubu toplantısı sonuç odaklı olmalıdır. Bu toplantıda hangi ürünleri Belarus Türkiye'ye satabilir, Türkiye'nin üçüncü ülkelerden almak zorunda olduğu ürünleri Belarus'tan alabilir miyiz ve ürünleri çeşitlendirebilir miyiz? Bu konularda somut çalışmalar yapılacak, Biz de bunu takip edeceğiz. Daha sonra alacağımız kararlarla hem ticaretimizi artıracağız hem de ticaretimiz daha dengeli hale gelecek. Yatırımların artmasıyla da yine bu ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA