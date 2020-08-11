Çavuşoğlu-Bayramov görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov görüşmesi Heyetlerarası görüşme Şeref defteri imzalanması Bayramov'a Dışişleri Bakanlığı şehitlerinin bulunduğu anma köşesinin gösterilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri...
11.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov görüşmesi
Heyetlerarası görüşme
Şeref defteri imzalanması
Bayramov'a Dışişleri Bakanlığı şehitlerinin bulunduğu anma köşesinin gösterilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Kaynak: AA