Çavuşoğlu-Bassil Ortak Basın Toplantısı

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye" konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek zirve öncesi üç ülke dışişleri bakanlarının hafta sonu Antalya'da bir araya geleceğini söyledi.



Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile Dışişleri Konutu'nda bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu, Bassil ile ikili ve her iki ülkeyi doğrudan ilgilendiren bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti.



Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifası ve sonrasındaki süreci de değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Bassil'in bu konuda yürüttüğü diplomatik temaslar hakkında da bilgi aldıklarını anlattı.



"Biz Lübnan'ın birliğini, beraberliğini, istikrarını destekliyoruz ve Lübnan'ın istikrarını riske atacak her türlü gelişmenin karşısındayız. Bu sorunun da suhuletle çözülmesinden yanayız." diyen Çavuşoğlu, Hariri'nin Lübnan'a döneceği yönündeki açıklamayı da memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.



Çavuşoğlu, "Bu sorunun Hariri'nin Lübnan'a döndükten sonra gerek Cumhurbaşkanı ile gerekse diğer siyasi aktörlerle ve kendi partisi ile görüşerek ve hiç kimsenin baskısı altında olmadan aklıselim bir şekilde doğru kararı vereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn başta olmak üzere Lübnanlı yetkililerin de sergiledikleri tavrı takdirle karşıladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek için de yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.



Çavuşoğlu, Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bundan sonra da Türkiye'nin katkılarını süreceğini belirtti.



Lübnan'ın geçmişte çok acılar çektiğini ve Suriye'deki durumdan dolayı çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, bunun Lübnan için ne kadar ağır bir yük olduğunu en iyi Türkiye'nin bileceğini dile getirdi.



Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Lübnan'ın başka sorunlara ihtiyacı yoktur. Tam tersi var olan sorunların çözümüne hep beraber katkı sağlamamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin tavrı son derece nettir." diye konuştu.



Sorular



Çavuşoğlu, Lübnan'daki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, bu konunun daha fazla tırmanmaya yol açmadan çözülmesini arzu ettiklerini ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lübnanlı mevkidaşını aradığını, Türkiye'nin büyükelçisinin Hariri'yi ziyaret ettiğini anlattı.



Çavuşoğlu, "Suhuletle bir an önce, Hariri'nin de Lübnan'a dönerek, kendi içlerinde istişare yaparak bu sorunun halledilmesini arzu ediyoruz. Türkiye, Lübnan'ın kardeşidir, Lübnan halkının kardeşidir. Bu konuda da her türlü olumlu katkı yapmaya hazırız." dedi.



"Üç ülkenin dışişleri bakanları olarak Antalya'da bir araya geleceğiz"



Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla düzenlenecek "Suriye" konulu üçlü zirveye katılmak üzere 22 Kasım'da Soçi'ye gideceğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Özellikle Halep sonrasında Rusya ile ikili başlattığımız sürece daha sonra İran'ı da dahil ettik ve Astana süreci başladı. Astana sürecinden bu yana esasen Suriye konusunda önemli gelişmeler de oldu. Ateşkes konusunda, çatışmasızlık bölgelerinin ve gerginliği azaltıcı bölgelerin oluşması bakımından da çok önemli gelişmeler elde ettik ve sahada da ateşkes büyük oranda tesis edildi. Kalıcı bir siyasi çözüm olmadan bugüne kadarki kazanımlar ne kadar devam ettirilebilir? Bundan sonraki süreçte siyasi çözüme daha fazla odaklanmamız gerekiyor.



Soçi'de üçlü zirve gerçekleştirilecek 22 Kasım Çarşamba günü. Bu toplantıdan önce üst düzey bürokratlarımız, uzmanlarımız bir araya gelecek. Aynı şekilde hafta sonu üç ülkenin dışişleri bakanları olarak Antalya'da bir araya geleceğiz. Sonuçta da zirveyi gerçekleştireceğiz inşallah. Önce bugüne kadar ne yaptık ve hangi noktaya geldik, bunları değerlendireceğiz ve bundan sonra hangi adımları atabiliriz? Suriye'de istikrarı ve barışı nasıl geri getirebiliriz? Astana ile Cenevre'yi nasıl entegre edebiliriz? Tüm bu konuları elbette değerlendirme fırsatımız olacaktır. Liderlerin vardığı mutabakat çerçevesinde biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz."