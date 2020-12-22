Çavuşoğlu: Başlangıçta 10 milyar dolar olan ortak hedefimize ulaşma konusunda anlaştık
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Çavuşoğlu: Başlangıçta 10 milyar dolar olan ortak hedefimize ulaşma konusunda anlaştık

22.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:41
Çavuşoğlu: Başlangıçta 10 milyar dolar olan ortak hedefimize ulaşma konusunda anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da mevkidaşı Retno Marsudi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Başlangıçta 10 milyar dolar olan ortak hedefimize ulaşma konusunda anlaştık. Ayrıca, Türkiye ve Endonezya'daki yatırımı artırma konusunda anlaştık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da mevkidaşı Retno Marsudi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Başlangıçta 10 milyar dolar olan ortak hedefimize ulaşma konusunda anlaştık. Ayrıca, Türkiye ve Endonezya'daki yatırımı artırma konusunda anlaştık" dedi.

Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına kardeş ülke Endonezya'yı ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu belirterek başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Tarihsel bağlarımız ve kardeşlik ilişkilerimiz var. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yılını kutluyoruz. Ne yazık ki kutlamak için ortak etkinlikler düzenleyemedik, ancak önümüzdeki yıllarda diplomatik ilişkilerimizi kutlama fırsatlarımız olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo arasındaki dostluk, iki dışişleri bakanı olarak birçok alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz için bize büyük bir destek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl Endonezya'yı ziyaret etmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planladığı ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey iş birliğini başlatacağız" şeklinde konuştu.

'10 MİLYAR DOLAR OLAN ORTAK HEDEFİMİZE ULAŞMA KONUSUNDA ANLAŞTIK'Endonezya'nın, Türkiye'nin bölgedeki önemli bir ortağı olduğunu ve iki ülkenin arasında ekonomi, ticaret ve savunma sanayinde iş birliğinin geliştiğini ifade eden Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Özellikle savunma sanayinde iş birliğinde birçok avantajımız var. Türkiye çok fazla yatırım yapıyor ve en iyi kalitede diyebilirim, çok rekabetçi bir fiyat ve hiçbir siyasi engel yok bundan başka neye ihtiyacımız var ki? İki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımızda, bu 1.5 milyar dolar civarında. İki ülkenin toplam nüfusu 350 milyon, bu yüzden 1.5 milyar gerçek potansiyelimizin çok gerisinde. Başlangıçta 10 milyar dolar olan ortak hedefimize ulaşma konusunda anlaştık. Ayrıca, Türkiye ve Endonezya'daki yatırımı artırma konusunda anlaştık."'TÜRK ŞİRKETLER PANDEMİYE RAĞMEN ENDONEZYA'YA YATIRIMLA İLGİLENİYOR'Çavuşoğlu Türk şirketlerinin pandemiye rağmen Endonezya'ya yatırım yapmakla ilgilendiğini belirterek, "Ayrıca, PPP modelini de görüştük, özellikle inşaat alanında. Türkiye'nin PPP modeli şu anda dünyada bir model ve deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. Türkiye'de PPP modeli ile pek çok büyük projeyi hayata geçiriyoruz. Türk inşaat şirketleri Çin şirketlerinden sonra dünyada ikinci sırada. Bu nedenle, Endonezya'nın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projeleri üstlenmekle ilgileniyorlar" dedi.'DİPLOMATİK YETERLİK ALANINDA BİR MUTABAKAT ZAPT İMZALADIK'

Son olarak Çavuşoğlu, "Diplomatik yeterlik alanında bir mutabakat zapt imzaladık. Bu iki dışişleri bakanlığı olarak diplomatların eğitimi ve değişimi de dahil olmak üzere iş birliğimizi pekiştireceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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