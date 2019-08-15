Çavuşoğlu: "Başından beri kardeş Sudan'ın barışı, huzuru ve istikrarı yönünde tavır sergiledik"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Çavuşoğlu ve Ankourau'nın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi.
15.08.2019 15:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Çavuşoğlu ve Ankourau'nın tokalaşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -2-
Kaynak: AA