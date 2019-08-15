Çavuşoğlu: "Başından beri kardeş Sudan'ın barışı, huzuru ve istikrarı yönünde tavır sergiledik"

15.08.2019 15:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Çavuşoğlu ve Ankourau'nın tokalaşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -2-

Kaynak: AA