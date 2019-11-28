Çavuşoğlu-Barzani ortak basın toplantısı

28.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:36

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "IKBY'nin Bağdat'la bir anlaşmaya varmak için çok ciddi bir diyalog içinde olduğunu ve bunun bölgenin de çıkarına olacağını (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na) izah ettim. Bağdat ile Kürt bölgesi arasında gerçekleştirilecek anlaşmanın bütün bölgenin çıkarına olacağına inanıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile IKBY Başbakanı Barzani, Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Barzani, Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğine işaret ederek, IKBY'nin Türkiye ile ilişkilerinin önemli, tarihi ve stratejik olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde bölgedeki gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, barış ve istikrarın bölgede yaşayan herkes için önemli olduğu konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Mesrur Barzani, "IKBY'nin Bağdat'la bir anlaşmaya varmak için çok ciddi bir diyalog içinde olduğunu ve bunun bölgenin de çıkarına olacağını (Çavuşoğlu'na) izah ettim. IKBY, Irak'ın geri kalanıyla ticareti geliştirmek için kapı olacak." diye konuştu.

Güvenliğin herkes için önemli bir kaygı olduğunun farkında olduklarının altını çizen Barzani, bütün terörist yapılara karşı mücadelenin sürdüğünü ve bu mücadelenin birlikte yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Barzani, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suriye konusuna ilişkin ortak kaygıların da ele alındığına işaret ederek, "Mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri konusunda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile yürüttüğü iş birliğinden duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Hiç kimsenin farklı bölgelere zorla gönderilmeyeceğini duymaktan da mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Pence'in Erbil ziyareti

Barzani, ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in Erbil ziyaretine ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, "Pence'in Erbil ziyareti, genel hatlarıyla ABD'nin Irak'a ve Kürt bölgesine taahhüdünü ve desteğini yineleyen bir ziyaretti." dedi.

Öte yandan Barzani, görüşmelerde Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durduklarını kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: AA