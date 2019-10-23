Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"

Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

23.10.2019 10:45
Çavuşoğlu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AA Editör Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"

Kaynak: AA
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