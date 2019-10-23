Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AA Editör Masası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"