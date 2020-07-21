Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Kaynak: AA