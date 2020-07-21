Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
21.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA