Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Ülkelerimiz arasında oluşan siyasi diyalog oldukça önemlidir"
23.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:19
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı