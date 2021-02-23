Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Ülkelerimiz arasında oluşan siyasi diyalog oldukça önemlidir"
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Ülkelerimiz arasında oluşan siyasi diyalog oldukça önemlidir"

23.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:19

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Ülkelerimiz arasında oluşan siyasi diyalog oldukça önemlidir'
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Ülkelerimiz arasında oluşan siyasi diyalog oldukça önemlidir'
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Ülkelerimiz arasında oluşan siyasi diyalog oldukça önemlidir'
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Ülkelerimiz arasında oluşan siyasi diyalog oldukça önemlidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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