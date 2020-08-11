Çavuşoğlu: "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bu sorunun diplomasi ile çözülmesini arzu...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.
11.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA