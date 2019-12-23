Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı ile görüştü
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Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştüGürcistan, (DHA)- Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile görüştü.

23.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48
Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ile görüştü

Gürcistan, ()- Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Dışişleri Bakanı , Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı ile görüştü
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