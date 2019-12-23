Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile görüştü.

23.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:29
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Dışişleri Bakanı , Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Görüntü Dökümü

-------------Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un görüşmesi


Kaynak: DHA
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