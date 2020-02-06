Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştüAzerbaycan (DHA) 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov...
06.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:02
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü
Azerbaycan (DHA) 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
Kaynak: DHA