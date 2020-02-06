Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü
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Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştüAzerbaycan (DHA) 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov...

06.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:02
Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü

Azerbaycan () 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere 'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü
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