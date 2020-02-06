Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
06.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:20
–Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------Aile fotoğraf çekimi
Toplantıdan görüntü
Kaynak: DHA