24.10.2019 10:49

Çavuşoğlu, Azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştü

Azerbaycan, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda Malezyalı ve Venezuelalı mevkidaşları ile görüştü.

Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato? Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.

Kaynak: DHA