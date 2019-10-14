Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştüAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
14.10.2019 11:44
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
Kaynak: DHA