Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü

Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştüAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

14.10.2019 11:44
Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

Kaynak: DHA
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