Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
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Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.

21.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:25
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bir araya geldi.

İkili görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
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