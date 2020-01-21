Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.
21.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.
İkili görüşme basına kapalı yapıldı.
Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Kaynak: AA