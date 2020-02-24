Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti
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Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.

24.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:00
Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı , Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin 'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni dönemde, adil yaklaşım temelinde (AB) ile samimi, pozitif ilişki kurabilmeyi ve AP'nin bu noktada önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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