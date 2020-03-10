Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.
10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor"
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor"