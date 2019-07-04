Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic ile görüştü
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'i karşılaması ve görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'i karşılaması ve görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Kaynak: AA
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