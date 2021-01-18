Çavuşoğlu: "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz"
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Çavuşoğlu: "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz"

18.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz"

Çavuşoğlu: 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz'
Çavuşoğlu: 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz'
Çavuşoğlu: 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz'
Çavuşoğlu: 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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