Çavuşoğlu: "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz"
18.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı