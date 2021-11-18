Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile görüştü - Haberler
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Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın gelişi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması Heyetleri görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın gelişi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması

Heyetleri görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile görüştü

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile görüştü

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile görüştü

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AA - Son Dakika Haberleri

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