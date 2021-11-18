Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile görüştü
Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın gelişi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması Heyetleri görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın gelişi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması
Heyetleri görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü.