Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Danvivathana'yı kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana ile görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana'yı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana ile görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana'yı kabul etti.