Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Danvivathana'yı kabul etti - Haberler
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Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Danvivathana'yı kabul etti

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana ile görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana ile görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana'yı kabul etti.

Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Danvivathana'yı kabul etti

Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Danvivathana'yı kabul etti

Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Danvivathana'yı kabul etti

AA - Son Dakika Haberleri

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