Çavuşoğlu: Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı
Haberler » Dünya » Çavuşoğlu: Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı - Haberler

Çavuşoğlu: Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana ve Soçi süreçleriyle ilgili de, "Tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı" dedi. Çavuşoğlu, Suriye'nin saldırısıyla ilgili, "Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz" diye konuştu

04.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:38
Çavuşoğlu: Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı

Türkiye Dışişleri Bakanı , 'nin İdlib kentinde Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin "Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz" dedi. Çavuşoğlu, ve süreçleriyle ilgili de, "Tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı" diye konuştu.


Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantıda konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler