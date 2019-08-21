Çavuşoğlu: "Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır"

Çavuşoğlu: "Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Bakan Çavuşoğlu'na bisiklet hediye edilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu.

21.08.2019 11:58
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Bakan Çavuşoğlu'na bisiklet hediye edilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. -2-

Kaynak: AA
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