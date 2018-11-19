Çavuşoğlu: Aşırıcılık ve Kutuplaşmayla Mücadele İçin Birlik Olalım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." dedi.
Kaynak: Dunya.com