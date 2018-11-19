Çavuşoğlu: Aşırıcılık ve Kutuplaşmayla Mücadele İçin Birlik Olalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." dedi.

Çavuşoğlu: Aşırıcılık ve Kutuplaşmayla Mücadele İçin Birlik Olalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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