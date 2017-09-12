Çavuşoğlu-Asıf Görüşmesi

Çavuşoğlu-Asıf Görüşmesi

- Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ın gelişi ve tokalaşma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Görüşmeden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı Resmi Konut'ta bir araya geldi.

- Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ın gelişi ve tokalaşma
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Görüşmeden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı Resmi Konut'ta bir araya geldi.