Çavuşoğlu-Asıf Görüşmesi

- Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ın gelişi ve tokalaşma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Görüşmeden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı Resmi Konut'ta bir araya geldi.
12 Eylül 2017 Salı 20:16
- Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ın gelişi ve tokalaşma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Görüşmeden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı Resmi Konut'ta bir araya geldi.