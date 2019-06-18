Çavuşoğlu: "Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.
Kaynak: AA
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