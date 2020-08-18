Çavuşoğlu-Arreaza görüşmesi -Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir araya gelmesi, selamlaşması İkilinin poz vermesi İkilinin karşılıklı oturup sohbet etmesi CARACAS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir araya gelmesi, selamlaşması İkilinin poz vermesi İkilinin karşılıklı oturup sohbet etmesi CARACAS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi. Kaynak: AA