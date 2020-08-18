Çavuşoğlu-Arreaza görüşmesi
-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir araya gelmesi, selamlaşması İkilinin poz vermesi İkilinin karşılıklı oturup sohbet etmesi CARACAS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.
18.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:42
-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir araya gelmesi, selamlaşması
İkilinin poz vermesi
İkilinin karşılıklı oturup sohbet etmesi CARACAS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.
Kaynak: AA