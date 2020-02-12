Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü - TİRAN
Çavuşoğlu'nun gelişi ve Ruçi tarafından karşılanması İkili görüşmeden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.
12.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:19
Çavuşoğlu'nun gelişi ve Ruçi tarafından karşılanması
İkili görüşmeden detaylar
TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.
Kaynak: AA